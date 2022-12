Schifani “Il Ponte? Sogno la posa della prima pietra entro due anni”

(Di martedì 13 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Devo ringraziare pubblicamente il ministroSalvini che si sta spendendo in una maniera senza precedenti esarò al suo fianco senza se e senza ma”. Lo ha detto Renato, presidenteRegione Siciliana, intervistato daClaudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'AgenziaItalpress, parlando delsullo Stretto. “Devo ringraziarlo –ha continuato – perchè si sta impegnando molto. Già abbiamo fattoun paio di incontri e ha spiegato il percorso che io e ilpresidenteCalabria Occhiuto abbiamo condiviso”.Tra quanto tempo si potrà vedere laparte materiale diquest'opera? “Non dipende da me – ha affermato– macomunque non meno di un anno o un anno e mezzo perchè bisognamettere a posto tante carte cheerano ...

