Schifani | aumenti Ita dopo protesta | Sicilia è serie B

Lo dichiara il governatore della Sicilia Renato. "Il caro voli è destinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I siciliani, che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acquistare ...... come ha anche sottolineato e denunciato il presidente della Regione Renatoin questi ... Per il vice presidente nazionale di Acli terra Giuseppe Peralta, tali'colpiscono la filiera ..."Una misura che riguarda solo i tre giorni a cavallo di Natale non può certo dirsi una soluzione strutturale a un problema che si trascina da troppo tempo" ..."La decisione della compagnia aerea Ita di aumentare i voli verso la Sicilia è un'iniziativa di cui prendiamo atto, certi che sia la conseguenza delle proteste, evidentemente fondate e legittime, che ...