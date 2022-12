Scandalo neonaziste | i croati beccati così in spogliatoio | choc al mondiale | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) A poche ore dalla semifinalecontro l'Argentina di Leo Messi, la Croazia è finita suo malgrado al centro di una polemica fortissima. È infatti emerso unin cui Modric e compagni festeggia la vittoria ai rigori contro il Brasile intonando un coro dalla chiara connotazione politica: si tratta di Lijepa li si, una canzone nazionalista di fine anni '90 del gruppo croato Thompson. Il leader Marko Petkovic è famoso per le sue posizioni di estrema destra e dichiaratamente neo-naziste. In particolare in un passaggio del brano viene citata l'Herceg-Bosna, una repubblica nono riconosciuta internazionalmente che è nota per questioni di sangue e morte: i leader di tale repubblica sono stati responsabili di criminali operazioni di pulizia etnica nei confronti dei nonpresenti in quei territori. Di certo alla ...