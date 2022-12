Sassari-Digione stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023 basket

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come quinta giornata delladi. Sfida importante se non quasi decisiva per la formazione allenata da coach Bucchi, che ha la necessità di vincere contro i francesi per fare un deciso passo avanti in ottica play-in, dopo il primo successo nella competizione arrivato proprio nell’ultima giornata, contro il Paok. La squadra transalpina, da canto suo, è messa in una posizione migliore, avendo vinto due match: il primo contro i greci, e poi proprio controcon otto punti di vantaggio. Per questo motivo, da parte dei sardi sarebbe importante provare anche a ribaltare lo scontro ...

