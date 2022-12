Saronno | Tari scontata per oltre 3 anni alle nuove attività

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 13 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper più di tre, con i primi due mesi a zero, per attirare. La giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento della(tassa rifiuti) con l’obiettivo di dare un contributo ad aumentare l’attrdi. In particolare il nuovo regolamentointerviene sul trattamento per le... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.