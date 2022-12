Sardinia Innovation Award | grande successo per l’evento promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unrisultato di pubblico e contenuti per la prima edizione delche si è tenuto stamani presso la Sala Anfiteatro di Via Roma, Cagliari. Patrocinato dalla Regione Sardegna con il supporto degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia,è nato dalla volontà di, attraverso il coinvolgimento dei maggiori delegati della regione e i principali stakeholder del territorio, sensibilizzare l’alfabetizzazione digitale ai cittadini e alle imprese condividendo le principali metodologie, strumenti e strategie in grado di garantire maggior crescita, economica e umana, al nostro Paese. «Innovare significa dare ...

