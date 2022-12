Sarah Altobello | avete mai visto il compagno? Lui rompe il silenzio con parole forti

Le reazioni divertite degli inquilini L'esibizione non proprio top della Ricciarelli ha contribuito a portare un po' di buon umore anche nella casa, dopo gli incidenti capitati ae ...Al televoto sono finiti: Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e. La nomination non è eliminatoria. Offerte di Natale su La puntata del GF Vip ha totalizzato 4.050.000 ...Patrizia si dissocia dalle parole del giornalista ma pensa che il perdono sia la giusta chiave per andare avanti ...Nella casa del Gf Vip è nata una nuova coppia, quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Non tutti però sono apparsi felici per questa love story. Antonella ...