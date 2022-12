Santa Maria Capua Vetere | giovedì concerto di Natale della Banda Nato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè anche eventi a. Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con ildiche già in passato ha riscosso notevole successo in città. Un connubio divenuto oramai indissolubile tra la nostra Città e la U.S. Naval Forces Band. Ancora una volta sarà il nostro bellissimo Teatro Garibaldi a fare da cornice all’evento inserito nel cartellone organizzato dall’Amministrazione Mirra con il Comitato del. L’appuntamento è per15 dicembre, ore 19, con la band che da anni raggiunge un pubblico complessivo di oltre 60 milioni di persone in più di 35 paesi, grazie alle centinaia ...