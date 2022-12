Sanità | 10 anni per diagnosi e liste attesa | il ' calvario' dei malati cronici

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Più di un cittadino su tre con patologia cronica ha atteso oltre 10per arrivare allae uno su 4 fra chi soffre di una malattia rara deve spostarsi dal proprio luogo di residenza per curarsi. Ledi, ancora allungate dalla crisi pandemica, pesano sulla salute dei cittadini affetti da queste patologie. In particolare, oltre la metà denuncia tempi lunghi diper gli esami diagnostici e per le visite di controllo. E resta la chimera del supporto psicologico che due terzi dei pazienti devono pagare di tasca propria. Questi alcuni dei dati che emergono dal 'XX Rapporto sulle politiche dellatà', presentato oggi dal CnAMC, ossia il Coordinamento nazionale delle circa 100 associazioni di...