Sam Bankman-Fried | l’ex CEO di FTX | è stato arrestato alle Bahamas Molto probabile l’estradizione in USA

(Di martedì 13 dicembre 2022)CEO di FTX èraggiunto sull’isola da un ordine di cattura spiccato dagli investigatori americani. Non comunicati i motivi dell’arresto, ma sembra sicuro che l’uomo dovrà rispondere dello strano rapporto con Alameda Research e del furto di 600 milioni di dollari dcasse di FTX...

- - > . La polizia di Bahamas ha arrestato lunedì 11 dicembre- Fried , il fondatore della borsa di criptovalute Ftx, ora in bancarotta . L'arresto, ha spiegato in una nota il governo dell'isola caraibica, è arrivato in seguito alla richiesta degli ...Questo articolo è apparso su Forbes.com Il fondatore di FTX,- Fried , è stato arrestato alle Bahamas dopo che i pubblici ministeri statunitensi hanno sporto denuncia penale. Lo ha dichiarato il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, mettendo ...