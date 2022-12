Sam Bankman-Fried | il leader di Ftx arrestato alle Bahamas | le accuse sono frode e riciclaggio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Alla fine di novembre chiedeva scusa a tutti per il crollo Ftx, promettendo che avrebbe fatto di tutto per rimediare al disastro. Sam, fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, è statosu richiesta degli Stati Uniti. L’arresto apre un nuovo capitolo nella bancarotta della piattaforma di trading di criptovalute. Valutata 32 miliardi di dollari a inizio anno e oggi a rischio causa per. Proprio questa, insieme al, è l’accusa che dovrà fronteggiare SBF. Gli Usapronti a chiederne l’estradizione. «Lee gli Stati Uniti condividono l’interesse nel ritenere responsabili tutti coloro associati con Ftx che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge», ...

- Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, è stato arrestato alle Bahamas dopo che gli Stati Uniti hanno presentato delle accuse penali nei suoi confronti. L'arresto apre ......- Fried: è quanto dichiarato il 10 dicembre da Cathie Wood , Chief Executive del colosso degli investimenti ARK Invest. Cathie Wood: SBF "non poteva controllare" Bitcoin Cathie Wood ha ...Oggi era atteso dalla commissione della Camera per testimoniare riguardo il collasso finanziario della sua piattaforma ...Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta, è stato arrestato alle Bahamas. Il distretto meridionale ...