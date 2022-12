Sam Bankman-Fried | il fondatore di Ftx | è stato arrestato alle Bahamas

(Di martedì 13 dicembre 2022) Samdell'exchange di criptovalute Ftx, èarredopo che gli Stati Uniti hanno presentato delle accuse per reati finanziari nei suoi confronti. Il re delle criptovalute comparirà davanti a un tribunale martedì nella capitale del paese caraibico, Nassau, dove nel 2021 l'ex amministratore delegato della piattaforma aveva spoda Hong Kong la sede della società. Oggiera atteso dalla commissione della Camera per testimoniare sul collasso finanziario della sua società. Le accuse contro il 30enne saranno ufficialmente annunciate nelle prossime ore, e saranno - secondo indiscrezioni - di frode e riciclaggio di denaro. L'arresto di SBF - come si faceva ...

