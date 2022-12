SAE Institute | la musica e la lotta al gender gap | due borse di studio per sole donne

Leggi su fmag

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sono il frutto della collaborazione tra SAE, network di formazione in ambito creative media, con 29 Campus in tutta Europa, POCHE Cltv, collettivo di music producer italiane, e Equaly, community di cantautrici, interpreti, musiciste, producer, foniche e molto altro ancora, le duedidel valore di 5.400 ciascuna annunciate nel corso del panel “Il ruolo della donna nell’industriale”, tenutosi lo scorso 25 novembre nella cornice della Milano Music Week e dedicato al tema delle disparità di genere nel music business. “Il nostro collettivo esiste per supportare le produttricili italiane non solo del presente ma anche del futuro. Questa borsa diè il primo piccolo importante passo per incoraggiare le future professioniste che sognano di ...