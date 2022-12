(Di martedì 13 dicembre 2022)si mostra ancora una volta all’avanguardia con l’SSD; l’azienda ha annunciato l’di questa nuova unità SSD ad alte prestazioni che gli utenti adoreranno Ilunisce la nuova tecnologia a un fattore di forma ridotto per offrire qualcosa di speciale ai vostri dispositivi. Se possedete uno Steam Deck, un Microsoft Surface, un ultrabook, un NUC o persino un HTPC compatto, questa unità è in grado di accelerare l’esperienza di utilizzo senza surriscaldare o consumare energia. Si tratta di una soluzione conveniente con garanzia di vendita al dettaglio, per cui non dovrete preoccuparvi di rischiare con un’unità SSD OEM di seconda mano. Dettagli sulSSDdi ...

tuttoteK

L'aspetto interessante di questo annuncio è cheha deciso di sfruttare il prossimodi DirectStorage per reclamizzare le unità, ma è bene spazzare via il campo dalla confusione che ......riuscire a trovare la giusta quadra e giocare quantomeno in maniera fluida (almeno fino all'... CPU: I9 - 9900K RAM: Corsair Vengeance LPX DDR5 5200 Mhz 32 GB SSD:Rocket 4.0 1TB Elden ... Sabrent: in arrivo il nuovo SSD Rocket 2230 Una foto da fonte anonima, scattata probabilmente in Texas, mostra un telaio di Tesla Cybertruck in lavorazione, con massicce parti realizzate in casting. Siamo davvero vicini al lancioArriva un accordo reciproco sulla concessione di licenza dei brevetti tra OPPO e Huawei. Un passo che da una parte permette a Huawei di mantenersi in qualche modo sul mercato europeo anche con il ban ...