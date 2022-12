Rugby | primo raduno per la Nazionale femminile con il nuovo allenatore Giovanni Raineri

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ultimodell’anno per laitaliana dialche combacia con ilper ilazzurro,Ranieri, che ha cominciato da poche settimane il suo cammino alla guida della squadra. Le azzurre si ritroveranno presso la Cittadella deldi Parma domenica 18 dicembre e resteranno infino al 21. Le parole delct tricolore: “In accordo con le ‘veterane’, abbiamo deciso di dare maggior spazio alle atlete più giovani, così da creare le condizioni affinchè possano essere valutate. Molte di loro hanno già preso parte ai raduni dellamaggiore o si sono misurate con la disciplina a sette; alcune, invece, vivranno per la ...

OnRugby

... mentre mercoledì 7 dicembre sono venuti quelli delanno, insieme al comandante della scuola, ... un piccolo pranzo, grazie alla collaborazione con l'associazione del, la Protezione civile e ...Nel corso deltempo i gialloverdi hanno trovato difficoltà nel concretizzare la mole di gioco ... non trovando però lo spunto per segnare, anche grazie alla prestazione vigorosa delPalermo,... Rugby - Italia femminile: le convocate al primo raduno post-Mondiale Il Rugby Mantova si mantiene a punteggio pieno nella seconda fase del campionato di serie C. La squadra di coach Stefano Giop doma I Centurioni per 41-10 con una prestazione senza sbavature.E’ stata resa nota delle 26 azzurre convocate per il primo raduno della Nazionale femminile sotto la guida del nuovo Commissario Tecnico Giovanni Raineri. Il gruppo – a cui si aggiungono le atlete inv ...