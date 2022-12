Rugby | Italia Under 20 | i convocati per la sfida con l’Irlanda

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si avvicina l’appuntamento con il Sei Nazioni 2023 juniores e sabato prossimo l’di Massimo Brunello sarà impegnato sul terreno del St. Mary’s College di Dublino contro i pari età dell’Ireland Development, amichevole di preparazione per il torneo di febbraio. E in vista della partita da oggi a Silea saranno in raduno un gruppo di 26 giocatori, suddivisi tra 17 classe 2003 e 9 classe 2004. Tra ianche i cinque giocatori che attualmente giocano all’estero, in Francia, e per la precisione Nicola Bozzo (U.S. Arlequins Perpignanais), Nicholas Gasperini (Stade Français Paris), David Odiase (Oyonnax), Giovanni Sante (Montpellier) e Pietro Turrisi (Racing Paris 92). “Siamo impazienti di tornare in campo, i raduni fin qui svolti ci hanno dato modo di focalizzare un gruppo allargato di una quarantina di giocatori, e i due test contro le selezioni ...