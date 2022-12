Rugby | il presidente della Federazione francese Bernard Laporte è stato condannato a 2 anni di reclusione

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un vero e proprio scossone nel mondo del. È arrivata infatti la notizia chee vicedi quella mondiale, èa duedi. I capi di imputazione per ilsono quelli di “Traffico d’influenza illecita”, “Appropriazione indebita d’interesse”, “Abuso di beni aziendali” e “Corruzione passiva”. La sentenza è arrivata dal Tribunale di Parigi, ma, per il momento,potrà continuare a svolgere le proprie mansioni nelle Federazioni, fino a quando non saranno completate le operazioni per il ricorso. Momento critico per il...