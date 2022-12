Ronaldo | in Arabia Saudita spingono | «Lo vorremmo qui»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il presidente della Federcalcio dell’ha parlato della possibilità dell’arrivo di CristianoYasser Al-Misehal, presidente della Federcalcio dell’, ha parlato a Marca in merito al possibile trasferimento di Cristianoall’Al Nassr. PAROLE – «Sarò molto onesto: come Federazione, non possiamo interferire tra un clube un giocatore. Ma sì, ci piacerebbe avere questo giocatore nel nostro campionato. Vogliamo sorprendere tutti e avere qui i giocatori più forti da qualsiasi parte del mondo. Come Federazione, saremmo più che felici. Quindi, sì,portarlo. È una possibilità. Stiamo attirando stelle e penso che sia una possibilità, ma non ne sono sicuro. Voi, i media, avete le fonti. Seguirò le ...

