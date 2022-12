Ronaldo | «Abbiamo bisogno di Neymar anche per il prossimo Mondiale»

(Di martedì 13 dicembre 2022)nel corso della conferenza stampa ha parlato dell’importanza diper il Brasilealnel corso della conferenza stampa ha parlato dell’importanza diper il Brasileal. Le sue dichiarazioni: «E’ deluso per l’eliminazione ed è giusto si senta così. Sono molto felice che abbia mostrato al mondo il suo impegno per la nazionale. Ha comunque disputato un’ottima partita contro la Croazia. E’ molto importante per noi, quindi spero che si riprenda in fretta e torni più forte con il PSG e la nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... tesi smentita ufficialmente dal nuovo bollettino ufficiale di cui vianticipato. I medici ... E intanto Pelé consola. Non sono noti i tempi precisi in cui Pelé potrà lasciare l'ospedale. ...Ferro , per i tifosi comeè semplicemente CF24 , ma per il cinema ha la faccia di Andrea ... "Quandoiniziato a girare era già tutto risolto racconta il regista , merito loro e della ..."Kickoff Speciale Mondiali", format ideato e condotto dal noto tipster italiano il Pengwin fornisce agli appassionati di calcio una valida alternativa.(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il lungo post con cui Cristiano Ronaldo ha 'salutato' i Mondiali e descritto il rimpianto per non aver realizzato il proprio sogno ha provocato emozioni varie e ...