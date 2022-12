Roma | Nainggolan | “La piazza giallorossa merita la Champions League | la squadra è forte”

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’ex centrocampista della, Radja, ha parlato della sua esperienza allae dellaattuale. In primo luogo il belga è tornato sugli anni nella capitale, dichiarando al canale Instagram “Tradizionenista”: “ Allain campo ho sempre dato tutto. Ho ancora casa a, potrei tornarci a vivere. Non sono mai andato ad esultare sotto la curva. Però in un derby è diverso. E’ stato bellissimo perché è venuta anche tutta la. Mi è venuto spontaneo.è stato il posto, a livello calcistico, dove mi sono sentito amato e rispettato. Anche per le cose che succedevano fuori dal campo. Asi dava poco importanza a questo. Contava solo quello che davo in ...

