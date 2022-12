Roma | emergenza topi | 150 interventi al giorno | l’esperto | ‘La situazione è fuori controllo’

(Di martedì 13 dicembre 2022)e ratti nella Capitale. A lanciare l’allarme è il direttore tecnico dellana Ambiente, — una della maggiori aziende di derattizzazione — Francesco Gullo che all’Agi ha dichiarato: ‘Siamo invasi, la. Annunciato dal Campidoglio l’imminente partenza di un bando di derattizzazione da 6,1 milioni di euro, indetto dalla Giunta Raggi e fermo dal 2020. La città verrà suddivisa in sei aree ed ognuna di esse, nel 2023, sarà presa in carico da una ditta del settore., «Guarda, c’è un topo in vetrina»: incredulità e stupore dei passanti (FOTO E VIDEO), il bando di derattizzazione ‘Il servizio integrato concernente glidi ...

... a, con il Governo Meloni, le Organizzazioni sindacali hanno confermato e motivato "un giudizio negativo insieme a proposte di cambiamento in materia disalariale e rinnovo CCNL, ...Vicinanza a tutte le famiglie' Asi continua a chiamare 'abitativa' quella che è ormai la normalità da molto tempo e che dovrebbe essere affrontata dalle Amministrazioni " Stato, ..."Non si pensa mai alla vita precaria delle persone costrette a vivere in un limbo senza diritti" - dal blog di Anna Maria Bianchi ...Il senso di Salvini per la povertà: il Fondo per il sostegno alla locazione da 230 milioni a zero e così i contributi alla morosità incolpevole, causa del 90% dei 150 mila sfratti già esecutivi ...