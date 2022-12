Roma | Belotti va di nuovo ko

... con i rientri di Pellegrini, Spinazzola, Cristante e Mancini , ladeve continuare a fare i conti con i problemi di Andrea. L'attaccante aveva riportato una lesione al flessore della ...Tutti in gruppo trannee Tahirovic . È il bilancio del primo giorno di lavoro a Trigoria: Pellegrini, Spinazzola e Cristante sono scesi regolarmente in campo con la squadra, in una giornata focalizzata su test ...Dopo i test di domenica, ieri ha provato a forzare ma è stato costretto a fermarsi di nuovo. Solamente due gol stagionali: il futuro in giallorosso resta a rischio ...Il portale TMW parla del futuro di Andrea Belotti. Il Gallo è a caccia di gol e...di rinnovo: "Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di ...