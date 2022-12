Riqualificazione Teatro De Simone | sarà consegnato alla città in primavera

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuinta tappa del continuo monitoraggio dell’andamento dei lavori del Pics dell’amministrazione comunale. Il vice sindaco con delega al programma, Francesco De Pierro, insieme al Responsabile del Procedimento, Simona De Filippo, ha effettuato un sopralluogo alDeper verificare l’andamento dei lavori di ristrutturazione. L’importante edificio sorge in un’area nella quale insistono altri edifici di prestigio (come il Museo del Sannio) e numerose attività sia pubbliche che private Al termine dell’ispezione si è appreso che l’intervento verrà concluso in. Saranno consegnate entro il 2023 una sala da the e caffetteria autonoma rispetta al. L’intera strutturaritinteggiata, nonostante la coabitazione con una delle sedi dell’Università del ...

... Musica e Cultura in Centro Cavour ' è progetto di valorizzazione eche l' ... Una sorta di museo a cielo aperto,in cui dar forma a incontri e allestimenti di mostre artistiche, ...... a cura della Fondazione TRG -Ragazzi e Giovani, dedicata a tutti i bimbi e alle loro ... È stata chiusa nel gennaio 2015 per importanti lavori di ristrutturazione e, prolungati ... Riqualificazione Teatro Studio, via libera al progetto definitivo complessivo; pronti per l'aggiudicazione dei lavori Il Comune di Casteltermini ha siglato il contratto di appalto con la “Saturno Electric s.r.l.”, l’impresa aggiudicataria che realizzerà i lavori per la messa a norma e la riqualificazione del Cine-Tea ...Si punta al 2024 per il completamento di uno dei più vasti interventi di rigenerazione fra quelli attualmente in corso a Firenze. Nel sito un tempo occupato dall’ex Teatro del Maggio Fiorentino, a poc ...