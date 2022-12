Rifugiati | Migrantes | nessuna invasione in Italia Sotto medie Ue

Alla stessa data iin Francia erano 613mila e in Germania 2.235.000. "Viene così da ... per restare al livello dell'attuale dibattito nell'Ue " si legge nel report della- . ...Il 2021 vanta il triste "record" del numero di migranti eintercettati dalla cosiddetta Guardia costiera libica e ricondotti in un sistema ...sul diritto d'asilo della Fondazione, ...Roma, 13 dic. (askanews) - Alla fine del '21, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, i rifugiati in Italia (fonte dall'UNHCR) erano in ...Nessuna "invasione" di migranti in Italia, anzi un rapporto numero rifugiati-popolazione al di sotto della media europea. E' quanto sostiene il Rapporto Migrantes della Cei, secondo il quale alla fine ...