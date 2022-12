TGCOM

... reinsediamento e integrazione nei Paesi di accoglienza): nel 2021 ne hanno beneficiato appena 543mila, meno che negli anni 2016 - 2018'. Il Rapporto sottolinea, inoltre, la strage dei ...E' quanto sostiene il Rapporto Migrantes della, secondo il quale alla fine del 2021, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, iin Italia erano in totale 145mila, mentre la Francia ... Rifugiati, Cei: nessuna invasione, l'Italia sotto la media Ue E' quanto sostiene il Rapporto Migrantes della Cei, secondo il quale alla fine del 2021, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, i rifugiati in Italia erano in totale 145mila, mentre la Francia n ...Roma, 13 dic. (askanews) - Alla fine del '21, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, i rifugiati in Italia (fonte dall'UNHCR) erano in totale 145 mila, mentre la Francia ne ospitava già mezzo mi ...