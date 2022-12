Riccardo Fogli | il video della presunta bestemmia è già virale

(Di martedì 13 dicembre 2022)avrebbe potuto battere il record di Silvano Michetti che hato appena sbarcato a L’Isola dei Famosi (e il rischio c’è stato, considerando che più volte ha nominato Dio ieri sera perché non gli si accordava la chitarra); ma ha preferito aspettare almeno dodici ore.entra nella Casa… con un Freeze che è tutto un programma! #GFVIP pic.twitter.com/jaY5SimMMF — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2022 Questa mattina, infatti, il cantante toscano raccontando le sue colazioni ha detto: “Io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova!”; nessuna chiara imprecazione ma un semplice ‘ca che sappiamo tutti cosa sta a significare. Riusciràa battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di ...

Due i nuovi ingressi nella Casa: Milena Miconi e, ma anche Ginevra Lamborghini è tornata per restare qualche giorno come ospite. Nel loft di Cinecittà si respira aria natalizia, ma l'...Vincitore del Festival di Sanremo e di Music Farm. Ex frontman e bassista dei Pooh (con i quali ha festeggiato i 50 anni). Protagonista di love story leggendarie (Patty Pravo, Viola… Riccardo Fogli rischia già la squalifica al GF Vip: il nuovo concorrente, entrato ieri sera nel corso della puntata, stamattina si è lasciato ...