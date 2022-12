Riccardo Fogli a rischio eliminazione Cos' ha detto al Gfvip

(Di martedì 13 dicembre 2022) Prima l'Isola dei famosi. Adesso il Grande Fratello Vip. E così- storico membro dei Pooh - è un concorrente ufficiale. Entra con la chitarra, canta e incanta. Ma, soprattutto, fa parlare la Rete per una presunta bestemmia. Sembra di vedere un film già visto quando Ivano Michetti all'Isola dei Famosi aveva bestemmiato in pochissime ore. E sembra chea abbia ripetuto la bestemmia. Se così fosse potrebbe arrivare una squalifica all'improvviso. Per adesso, però, in Rete non si parla solo di quella che sarebbe un'ipotesi e nulla di più. Tutto è accaduto a colazione quandoha: “Io mangio tre uova e dico ‘ca Madonna ho mangiato tre uova!". Nella puntata di lunedì sera si è salvato Charlie Gnocchi che, dopo essere stato eliminato al ...

Così. La bestemmia è stata registrata dalla telecamere del Grande Fratello Vip, che per il nuovo concorrente, appena entrato nella casa, potrebbe già concludersi. Entrato durante la puntata ...BOLOGNA - È entrato ieri sera e potrebbe essere squalificato molto presto: l'avventura del cantautoreal Gf Vip potrebbe durare molto poco. Questa mattina, infatti, all'indomani dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia è subito incappato in una bella bestemmia. Non una cosa ...L’ex concorrente ha spiegato perché non farebbe nemmeno una comparsata nel reality Alex Belli, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 ...Durante l'ultima puntata del GF Vip, andato in onda ieri in prima serata, ci sono stati nuovi ingressi. Oltre a Milena Miconi, a varcare la porta rossa è ...