Renzi sul Qatargate | «Sono compagni che sbagliano? È la doppia morale della sinistra»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sulla corruzione dal Qatar c’è un’ipocrisia a. Che protegge i suoi. Ma i moralisti senzanon hanno futuro. Il leader di Italia Viva Matteova all’attacco oggi a Mattino 5. «Le responsabilità penalipersonali. Certo è che in alcuni casi c’è una sorta di, di ipocrisia, questo vale soprattutto a. Quando le cose le fanno gli altricorrotti e pericolosi, se è in casa loroche. Non va bene. I moralisti senzanon hanno più futuro», esordisce. Per poi andare nel merito: «Sentire dire a Bruxelles che “gli italiani” mi fa arrabbiare nero. Poi se qualcuno sbaglia paga». Mentre alla domanda ...

... basta ascoltare i tanti discorsireddito di cittadinanza esalario minimo . Chi ne è ... Perché questa è la situazione creata dall'articolo 5 del decreto- Lupi del 2014 : gli occupanti ...... e che i "moralisti all'estremo" come i Savonarola o i Robespierre alla fine finiscono sempre o... quella della "Ditta", quella che, ironia della sorte, non perde occasione di accusare Matteo...Roma, 13 dic (Adnkronos) - "A me sembra un fatto di corruzione, qualcuno che ha preso dei soldi. Dobbiamo essere garantisti, anche se entro in casa e ti becco come zio Paperone c'è sempre ..."Le responsabilità penali sono personali. Certo è che in alcuni casi c'è una sorta di doppia morale, di ipocrisia. E questo vale soprattutto a sinistra. Quando le cose le fanno gli altri sono corrotti ...