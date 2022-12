Recruiter | le esigenze lavorative del 70% dei talenti tech sono cambiate! L’infografica

(Di martedì 13 dicembre 2022) La guerra deiè appena iniziata. Tra il fenomeno del “quiet quitting” – le cosiddette dimissioni silenziose – e un mercato sempre più competitivo dopo la pandemia, il settoreha affrontato intensi cambiamenti. Per attrarre e valorizzare, il focus si è spostato sul benessere dell’individuo, un punto importante da tenere a mente in sede di recruiting. Per non ritrovarsi una lettera di dimissioni sulla scrivania, invece, sarà sempre più importante e cruciale muoversi su più piani, costruendo percorsi di crescita e formazione in un’ottica di work-life balance. Ma come valorizzare io acquisirne di nuovi? Epicode illustra il quadro della situazione nel“State of engineering careers 2022” analizzando oltre 500 risposte dei dipendenti di piccole, medie e grandi ...

Nuova Società

Dall'analisi è emerso che per il 70% del campione le esigenze lavorative sono cambiate rispetto al passato, in quanto la priorità per un luogo di lavoro sano è la tutela del benessere del lavoratore.