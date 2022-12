Qatargate | sequestrati a Giorgi 20mila euro La vicepresidente rimossa Eva Kaili | «Io innocente»

Cosa è il '' Una vasta inchiesta delle autorità belghe ha svelato le manovre del Qatar per ... A Panzeri, Kaili e Giorgi sono statiin totale circa 1,5 milioni di euro in contanti , ...Circa 20 mila euro in contanti sono statioggi, nella sua abitazione di Abbiategrasso in provincia di Milano, a Francesco Giorgi , ...nell'indagine di Bruxelles sul cosiddetto. ...L'eurodeputata greca, agli arresti a Bruxelles con l'accusa di corruzione dal Qatar, non è più "degna" di rappresentare l'Eurocamera ...I soldi dentro "sacchi" e rigorosamente in contante. Al milione e mezzo si aggiungono oggi altri 20 mila euro, sempre in contanti, sequestrati nella abitazione di Abbiategrasso a Francesco Giorgi, com ...