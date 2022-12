Qatargate | l’imbarazzo dell’Ue che prova a difendersi | “Democrazia sotto attacco”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic – Sull’Ue lancia l’allarme. Ovvero, il jolly che viene giocato dai dem occidentali quando non si hanno molti argomenti. Del resto, la mazzata è stata fortissima, e sarebbe difficile reagire in modo diverso. Così fa il presidente del Parlamento, Roberta Metsola, riportata da Adnkronos, puntando sostanzialmente sui traditori del sacro verbo di Bruxelles, coloro che starebbero in qualche modo rovinando il suo passo civile e – ovviamente – democratico., tuttodelle istituzioni Ue Metsola parla con toni melodrammatici dei traditori che avrebbero gettato le istituzioni europee nella vergogna, poi cambia verso ed elogia gli irreprensibili servizi che avrebbero scoperto le magagne. Grosso modo, la sintesi della narrazione è questa. Ci tiene poi, la Metsola, a ...