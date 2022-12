Qatargate | Benifei | ' ricevuto mail ma mai incontrato emissari'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Non sono mai stato avvicinato dadel Qatar. Qualche volta, come capita con molti altri governi del mondo, hoche ci chiedono, dall'ambasciata, di incontrarli. Io però non li ho mai incontrati e loro non hanno insistito, secondo me per le mie posizioni molto dure”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'europarlamentare Pd Brando, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

