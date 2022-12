(Di martedì 13 dicembre 2022) Nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per la repressione della corruzione, uno delle quattro persone imputate per il casogate haa lungo con glibelgi. ...

Secondo fonti informate si tratterebbe diGiorgi, compagno dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili. La Procura belga, interpellata a riguardo, non ha smentito la ricostruzione. ...... non ha voluto confermare se anche gli altri tre agli arresti - Panzeri,Giorgi, Niccolò ... L'Ituc respinge come "totalmente false" l'accuse di un'influenza delsul sindacato.Qatar, Francesco Giorgi ha parlato con gli inquirenti. Fonti, nei primi interrogatori effettuati. Procura non smentisce BRUXELLES, 13 DIC - Nei primi interrogatori effettuati dall'Ufficio Centrale per ...Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, criticato duramente per essersi più volte esposto a favore dell'emirato, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, annunciando che la Commissione ...