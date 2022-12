Corriere della Sera

L'Argentina supera 3 - 0 la Croazia e vola in finale del Mondiale inla festa dei tifosi dell'Albiceleste fuori dallo ...Commenta per primo L'Argentina vola in finale e se le prodezze di Lionel Messi non fossero sufficienti,un altro protagonista ad illuminare la serata in. Si tratta di Julian Alvarez, autore di una doppietta che contribuisce a mandare a casa la Croazia. Nel post - partita ha parlato proprio ... Qatar, ecco qual è il premio (record) per chi vince il Mondiale Il Belgio è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico e pubblica l'offerta di lavoro sul proprio sito: cosa serve per guidare i Red Devils ...