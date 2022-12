Calciomercato.com

Commenta per primo Ilè interessato a Marcus. L'attaccante inglese ha il contratto in scadenza a giugno ma il Manchester United ha un'opzione per rinnovarlo fino al 2024; e probabilmente la eserciterà.Si tratta, nello specifico, di Marcus, Diogo Dalot, Fred, David de Gea e Luke Shaw. I ... Certo, per l'attaccante c'è la concorrenza del, per il terzino ex Milan anche delle altre big ... Psg su Rashford con la benedizione di Mbappé: lo United ha un'opzione, cosa cambia per l'estate | Primapagina Il Psg ha messo gli occhi su Marcus Rashford. L'attaccante inglese è in scadenza con il Manchester United e a Parigi vorrebbero convincerlo con un ingaggio top. Lo riferisce il Daily Mirror.Il Psg ha messo gli occhi su Marcus Rashford. L'attaccante inglese è in scadenza con il Manchester United e a Parigi vorrebbero convincerlo con un ingaggio top. Lo riferisce il Daily Mirror.