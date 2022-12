PSG | obiettivo Gvardiol per la difesa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il PSG ha messo nel mirino Josko, difensore protagonista al Mondiale con la maglia della nazionale croata Dopo aver fallito l’assalto a Milan Skriniar in estate, il PSG ha messo nel mirino un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Le10Sport, il club francese starebbe studiando il piano per arrivare a Josko. Un’operazione che però sembra essere tutt’altro che facile. Sul difensore croato, protagonista in Qatar, ci sono già Real Madrid e Manchester City. Inoltre la richiesta del RB Lipsia, proprietaria del suo cartellino, è di 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.