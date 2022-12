(Di martedì 13 dicembre 2022) Per i circa tre milioni didel, della distribuzione moderna organizzata e della cooperazione arrivano 350di una tantum come anticipo sulla vacanza contrattuale per i ...

Agenzia ANSA

L'accordo ponte prevede anche un primo incremento di 30 euro della paga base, in attesa dei rinnovi deicollettivi nazionali. L'importo corrisposto sarà di 350 euro lordi - al quarto ...... come in quelle previste dal Codice deipubblici . La direzione intrapresa dal ... la cui " immediata " risoluzione sarebbe affidata alinformatico e non (più) alla decisione delle ... Protocollo su contratti terziario, a lavoratori 350 euro (ANSA) - ROMA, 13 DIC - Per i circa tre milioni di lavoratori del terziario, della distribuzione moderna organizzata e della cooperazione arrivano 350 euro di una tantum come anticipo sulla vacanza ...Siglato il Protocollo con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e le Associazioni delle cooperative di consumo ...