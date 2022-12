Programmi TV di stasera | martedì 13 dicembre 2022 Il film di ‘Downton Abbey’ arriva su Canale 5

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Downton Abbey Rai1, ore 19.45: Argentina – Croazia Calcio. Coppa del Mondo di calcio Qatar. Va in scena la semifinale tra Argentina e Croazia. Chi vince potrà ambire, domenica prossima, al titolo di nazione vincitrice del Mondiale. Rai2, ore 21.30: Herbie il super Maggiolinodel 2005 di Angela Robinson, con Matt Dillon, Lindsay Lohan, Michael Keaton. Prodotto in USA. Durata: 90 minuti. Trama: Per il diploma, Maggie Peyton e suo padre, campione NASCAR, vanno insieme in un deposito di rottami, dove un maggiolino bianco degli anni ‘60 un po’ arrugginito ed ammaccato, richiama la sua attenzione. – (2005) Commedia Regia di Angela Robinson Con Lindsay Lohan, Matt Dillon, Michael Keaton, Justin Long, Breckin Meyer Rai3, ore 21.25: #cartabianca Attualità. Bianca Berlinguer affronta temi legati all’attualità, alla politica e ...