Prima neve a L' Aquila | operai al lavoro per garantire viabilità

La Repubblica

... cena romantica per i 29 anni di Francesca Sofia Novello LA SICUREZZADI TUTTO Rania di Giordania a Milano con 20 uomini di scorta INSIEME DA 5 ANNI Valentino Rossi torna in pista, sulla...Complici il calo delle temperature e la progressiva attenuazione del vento, anche nel Folignate è arrivata in queste ore una"spolveratina" di. Precipitazioni non abbondanti, certo, ma che hanno comunque leggermente imbiancato alcune zone collinari del territorio. Tra queste ci sono le zone di Annifo e Colfiorito,... Prima neve a Torino: è arrivato il gelo artico Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In questa settimana potrebbe esserci la prima pioggia mista neve a Milano. L'irruzione d'aria fredda che sta interessando il Nord Italia da qualche giorno potrebbe portare giovedì in… Leggi ...