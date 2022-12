Prima neve a L' Aquila | operai al lavoro per garantire viabilità

...in miglioramento dopo che una perturbazione di origine polare marittima alimentata da un lieve contributo di correnti artiche ha portato piogge e rovesci in Italia nellaparte di oggi, con...Con la rinnovata via Rosmini e Largo Madonna dellaera stata allestita nei giorni scorsi per lavolta anche all'esterno la Natività. La zona è video sorvegliata e le telecamere hanno ...Meteo - Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia: ancora maltempo con possibili nubifragi, la Protezione Civile dirama l'allerta. Ecco dove ...Meteo - Maltempo invernale ha investito nella prima parte di oggi la nostra Penisola, con neve fino in pianura al nord e gelo in Appennino: i dettagli ...