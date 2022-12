Presentata la III Edizione di Roma Breast Days – Rema Roma per la Vita

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ale eccellenze le eccellenze mediche, nazionali e internazionali, sui tumori della mammella e la gara di canottaggio che promuove lo Sport come potente mezzo di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce del tumore del seno e come efficace strumento di riabilitazione delle Pazienti operate. Si è svolto a, presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale dell’Ospedale Santo Spirito in Saxia, la presentazione diper laIII, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Direttore Generale ff della ASL1 Roberta Volpini e del ...

Orizzonte Scuola

... che ha portato alla pubblicazione della Carta dei Valori Altagamma ,nel maggio 2022 in ... Comité Colbert in Francia, Circolo Fortuny in Spagna, GustafKommitté in Svezia, Laurel in ...La cartella,in occasione della manifestazione Milano Comics and Games, il 17 e 18 settembre 2022, è arricchita dall'immagine della famosa FIAT 500 accanto a Lupine 2 postal card, ... DL Aiuti Quater, in Senato al voto tra i segnalati gli emendamenti chiesti da Anief nella memoria presentata in V Commissione Sam Bankman-Fried, 30 anni, ed ad di Ftx, arrestato alle Bahamas su mandato Usa: è accusato di bancarotta fraudolenta ...Si esibiranno maestri e allievi. Nel corso della serata sarà presentato il progetto solidale “Dona una Nota, la Musica è Vita” 2023 Il cine-teatro Salerno ospiterà, giovedì prossimo alle ore 19,30, lo ...