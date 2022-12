Premio Tiepolo 2022 all’ad FS Ferraris che lancia la sfida Madrid-Parigi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un prestigioso riconoscimento per aver promosso una mobilità collettiva multimodale e sostenibile, incentivando il turismo, e una: collegare anchecon l’Italia attraverso la Francia. È stata una giornata intensa quella di ieri per l’amministratore delegato del Gruppo FS italiane Luigiche ha ricevuto nella cornice dell’Ambasciata d’Italia diil. Le motivazioni? Il Frecciarossa 1000 tra, Barcellona e le principali città spagnole, la condivisione dell’esperienza e dei successi dell’Alta velocità italiana, i rapporti di collaborazione con le istituzioni e il tessuto economico e imprenditoriale della penisola iberica. Le parole di“Condivido questo prestigioso riconoscimento ...

Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, è stato insignito del2022, il prestigioso riconoscimento che dal 1996 la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis) e la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) ...S'è tenuta stamani a Palazzo Labia, in salone, la terza edizione delAngelo Ferro. Alla cerimonia, condotta dalla giornalista Lucia Zorzi, ha preso parte in rappresentanza dell'...Il Gruppo FS al lavoro per attivare il nuovo collegamento internazionale entro fine 2024. Lo dichiara l'AD a margine della consegna del Premio Tiepolo 2022 ...Dal 16 dicembre viaggi fra Madrid, Valencia e Cuenca e, nel primo trimestre 2023 fra Siviglia, Malaga e Cordoba. Il prossimo giugno saranno raggiunte anche Alicante e Albacete. L'ad Luigi Ferraris: "A ...