Premiati i volontari protagonisti La Misericordia festeggia 350 anni - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Bella cerimonia arricchita dalla mostra dei disegni dei tanti ragazzi delle scuole elementari. Presente anche il ...Danilo Loria - - > Esserenella prima edizione dell'Albo d'Oro dei Cuochi è innanzitutto un riconoscimento di ... dai Cuochi, impegnati ogni giorno nelle attività a sostegno dei più ... Premiati i volontari protagonisti La Misericordia festeggia 350 anni Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Ma oltre alle associazioni, ai Cantoni e ai volontari dell’albo civico, ci sono stati altri cittadini e non che si sono distinti e prodigati per il bene del paese e per i quali, simbolicamente è stato ...