Preghiera della sera 13 Dicembre 2022 | “Fortifica la mia fede”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “la mia”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

E lo sguardo che Avvenire pone quotidianamente sulla realtà ha avuto eco anche nelle intenzionidei fedeli in cui si è fatto riferimento alla Chiesa, all'Ucraina, ai migranti, alle ...Carina e inquieta Quando scrisse il Diario di, ossia a ventun anni, evidenziava Il Giornale , Flannery O'Connor era una collegiale carina, molto consapevolepropria intelligenza, dal ... martedì 13 Dicembre Episodio di santità. Padre Pio, il Natale indimenticabile. La luce invase il convento e il Bimbo Gesù apparve tra le braccia del frate ...Avezzano – Sabato prossimo, 17 dicembre, alle ore 16.00, presso la campana della pace, che si trova in piazza Nardelli ad Avezzano, ci sarà una “ Preghiera per la pace “. Nella circostanza verrà anche ...