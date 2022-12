LA NAZIONE

Una macchina non si era fermata all'alt. L'impatto è avvenuto lungo la Declassata, all'altezza della rotatoria di ...... con un passato in Italia per avere giocato a Chieti, Falconara, Bologna, Padova ee come ...7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Travolto da un'... Prato, auto dei carabinieri si cappotta durante un inseguimento: feriti tre militari Optionals "Roll top" per vano portaoggetti nel tunnel centrale, 4 altoparlanti e amplificatore 2x25W, ABS con sistema EBD, Airbag ai finestrini lat. per la prot. del capo e del collo dei passeggeri (I ...DEK:[6476775] - AUTOVETTURA NUOVA DA IMMATRICOLARE - OFFERTA VALIDA CON FINANZIAMENTO E PERMUTA O ROTTAMAZIONE - ESCLUSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - ESCLUSO COLORE Tutte le nostre auto sono completame ...