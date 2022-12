Portogallo | Maniche sicuro | “Mourinho è perfetto come Ct”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Josèsulla panchina del. Questa l’idea dell’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale lusitana, intervenuto ai microfoni di Rádio Renascença. “Una nomina diavrebbe perfettamente senso per quella carica, per tutto quello che ha già conquistato e sta conquistando. È stato nei migliori club del mondo, ha vinto titoli in tutte le società e gli manca solo la nazionale. È un allenatore esperto, molto preparato alle difficoltà perché conosce il nostro calcio e quello estero, è intelligente e sacomportarsi con i giovani. Penso che raccoglierebbe consensiCt”, afferma il classe 1977, vicecampione d’Europa nel 2004.ritiene inoltre che ci sia un “problema da risolvere tra Cristiano Ronaldo e Fernando Santos”. E ...

