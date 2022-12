Porti | a Civitavecchia riunione comitato direttivo Yep Med

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022), 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Nei giorni 1 e 2 dicembre 2022, presso la sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il progetto Yep Med (Youth Employment in the Ports of the Mediterranean) ha riunito i membri del. Alcuni partner non hanno potuto partecipare di persona e si sono collegati all'evento online. Il presidente dell'Authority laziale, Pino Musolino ha dato il benvenuto ai presenti in occasione dell'inizio dell'incontro e si è complimentato per il prezioso lavoro svolto finora. “Con Yep med non solo saremo in grado di realizzare tutti gli obiettivi previsti dal progetto ma, in qualche modo, attraverso di esso, costruiremo le gambe di progetti futuri sempre legati alla formazione e all'innalzamento della qualità della forza lavoro dei nostri ...