Pomezia | l’emporio solidale per aiutare le famiglie in difficoltà economica | il nuovo progetto per il 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Comune dipunta ancora – potenziandolo – sulpertutte lein. Il, confluito in un avviso pubblico, è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per il. IldelL’iniziativa del Comune diprevede infatti la conferma per ilanno del “di solidarietà sociale Emporio” che verrà realizzato attraverso una convenzione con una associazione di volontariato e di promozione sociale, individuata tramite avviso pubblico. (qui tutte le informazioni ...