Pistoia | cadavere semicarbonizzato nel bosco | figlio accusato di aver ucciso il padre Notizia in ritardo | protesta Ast

A Siena un marito ha preso a martellate in testa la moglie. Aè stato ritrovato uncarbonizzato, si indaga sull'omicidio. Di Alessia Conte 13 Dicembre 2022 Il marito la prende a martellate in testa, è stabile Siena è sconvolta dalla ferocia ...Ilè stato rinvenuto in località Cessana dai carabinieri. L'indagato, dopo essersi ... Con quel mezzo si spostava fra le province di Lucca,, Pisa e Firenze per soccorrere i propri ...- Dopo quasi due giorni di silenzio da parte degli inquirenti, sono arrivate le informazioni sul ritrovamento del cadavere in un bosco della Valdinievole. L'omicidio sarebbe avvenuto domenica notte, i ...I fatti sono avvenuti ieri in provincia di Pistoia. In seguito ad un litigio un 30enne ha accoltellato il padre e gli ha dato fuoco ...