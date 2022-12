Piogge e temporali | allerta meteo gialla su tutto il Lazio per il 14 dicembre

AGI - Agenzia Italia

Il quadro previsionale ipotizzasparsi. Più nel dettaglio, previsti fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con possibilità, inoltre, di ...Il maltempo imperversa sull'Italia con. Un nuovo impulso perturbato, in arrivo nella notte dalle Baleari verso le regioni tirreniche centro - meridionali del nostro Paese, porterà precipitazioni sparse che, dal mattino ... Ancora piogge e temporali al centro-sud, allerta gialla in sei regioni Inserita in un teso flusso di correnti sudoccidentali in quota una nuova perturbazione raggiungerà la Campania dalle prime ore di mercoledì, dando luogo ad una giornata di maltempo anche intenso. Il..Sulla città di Cosenza è in arrivo una nuova allerta meteo di livello arancione che avrà inizio alla mezzanotte di oggi per poi protrarsi fino ...